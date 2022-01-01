КОРГИ КЕКС (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Приветствую всех на моем канале. Я - Корги Кекс, я не просто собака породы корги Я- Черный лис - Ужас летящий на крыльях ночи. Живу я со своим братом Корги Коржиком и двумя хаски Бандитом и Бубликом.

Вместе с знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом мы любим делиться своими приключениями и жизнью с нашими подписчиками.

Мы часто отправляемся на прогулки, играем в парке, путешествуем по разным местам, и исследуем новые места. Я люблю рассказывать о своих приключениях и делиться с вами своей яркой и интересной жизнью вместе с моей семьей.

На моем канале вы можете найти множество историй и видео о том, как мы проводим время вместе. Видеоблог «Корги Кекс» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.



Сериал Все серии СУПЕРПУКА подряд! МЕГАХИТТОПСУПЕРПУПЕР СБОРНИК!! Корги Кекс Говорящая собака 1 сезон 8 серия