КОРГИ КЕКС (сериал, 2022) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Все серии СУПЕРПУКА подряд! МЕГАХИТТОПСУПЕРПУПЕР СБОРНИК!! Корги Кекс Говорящая собака
КОРГИ КЕКС (сериал, 2022) сезон 1 серия 8

Приветствую всех на моем канале. Я - Корги Кекс, я не просто собака породы корги Я- Черный лис - Ужас летящий на крыльях ночи. Живу я со своим братом Корги Коржиком и двумя хаски Бандитом и Бубликом.
Вместе с знаменитыми хаски Бандитом и Бубликом мы любим делиться своими приключениями и жизнью с нашими подписчиками.
Мы часто отправляемся на прогулки, играем в парке, путешествуем по разным местам, и исследуем новые места. Я люблю рассказывать о своих приключениях и делиться с вами своей яркой и интересной жизнью вместе с моей семьей.
На моем канале вы можете найти множество историй и видео о том, как мы проводим время вместе. Видеоблог «Корги Кекс» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.

Россия
Блог, Животные
44 мин / 00:44

