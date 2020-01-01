Врачебная ошибка (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

К тридцати пяти годам Елена осуществила мечту юности и стала хирургом высокого класса. Но личная жизнь неуклонно шла под откос. Елена была основной кормилицей в семье. Дочь фактически воспитал муж — он имел свободный график и мог работать на дому. Когда муж, наконец, смог зарабатывать, завёл любовницу. Для Елены это стало ударом. Не успев оправиться, она приезжает на работу, чтобы провести сложнейшую операцию. На столе оказывается любовница мужа. В ходе операции Елене становится плохо, хотя она успевает завершить основную часть. Заместитель Елены — Игнатьев — совершает ошибку, но об этом никто не знает. На следующий день любовница умирает. Елена оказывается на скамье подсудимых, ее лишают права на врачебную деятельность и увольняют с работы… Все от нее отворачиваются, включая мужа, и лишь новый знакомый по фамилии Данилин, готов протянуть ей руку помощи, потому что убежден в ее невиновности… Сможет ли Елена доказать свою невиновность и вернуться к любимой профессии? Простит ли ее муж, и сможет ли она понять его поступки? Как Елена выдержит все испытания, что посылает ей судьба?



Сериал Врачебная ошибка 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.