Вперед, Астробой! (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Познакомьтесь с культовым персонажем японских комиксов и аниме, добрым мальчиком-андроидом по имени Астробой, придуманным в середине прошлого века! В новом мультсериале герою предстоит спасать планету от самых разных экологических проблем, а помогут ему в этом профессор Элефан и его внучка Сузу, а также смышленая кошечка Астрокитти.

