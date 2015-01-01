Война Фойла. Сезон 8. Серия 3
Wink
Сериалы
Война Фойла
8-й сезон
3-я серия
9.22015, Foyle's War
Военный, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Война Фойла (сериал, 2015) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон

О сериале

Опытный следователь раскрывает дела, связанные с деятельностью нацистов на территории Великобритании. Английский детектив «Война Фойла» — сериал, действие которого разворачивается в 40-е года на протяжении девяти сезонов. В эпизодах снялись Джэймс Макэвой, Дэвид Теннант и другие звезды британского кино.

1940 год. Город Гастингс в графстве Суссекс. Главный суперинтендант Кристофер Фойл мечтает отправиться туда, где идут боевые действия. Терять ему нечего — он вдовец, а взрослый сын уже уехал учиться на военного летчика. Однако начальство считает, что Фойл гораздо полезнее на родине, ведь в Гастингс приехало множество беженцев, пытающихся спастись от войны. Вместе с этим участились и преступления. Убийства, нацистские шпионы, бактериологическое оружие, самосуд — лишь немногие из дел, с которыми предстоит столкнуться детективу. К счастью, у него есть верные помощники: водительница Саманта Стюарт и сержант Милнер.

Присоединиться к захватывающим расследованиям поможет сериал «Война Фойла», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно в подписке Amediateka на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Военный, Криминал, Драма, Детектив
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.6 IMDb