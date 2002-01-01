Война Фойла (сериал, 2002) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Опытный следователь раскрывает дела, связанные с деятельностью нацистов на территории Великобритании. Английский детектив «Война Фойла» — сериал, действие которого разворачивается в 40-е года на протяжении девяти сезонов. В эпизодах снялись Джэймс Макэвой, Дэвид Теннант и другие звезды британского кино.



1940 год. Город Гастингс в графстве Суссекс. Главный суперинтендант Кристофер Фойл мечтает отправиться туда, где идут боевые действия. Терять ему нечего — он вдовец, а взрослый сын уже уехал учиться на военного летчика. Однако начальство считает, что Фойл гораздо полезнее на родине, ведь в Гастингс приехало множество беженцев, пытающихся спастись от войны. Вместе с этим участились и преступления. Убийства, нацистские шпионы, бактериологическое оружие, самосуд — лишь немногие из дел, с которыми предстоит столкнуться детективу. К счастью, у него есть верные помощники: водительница Саманта Стюарт и сержант Милнер.



Присоединиться к захватывающим расследованиям поможет сериал «Война Фойла», смотреть онлайн в хорошем качестве который можно в подписке Amediateka на Wink.

