🔥Вот он Xiaomi MiBand 5! Galaxy S20 проиграл Redmi. Билл Гейтс чипирует людей [MADNEWS]
Wink
Сериалы
stupidmadworld
1-й сезон
🔥Вот он Xiaomi MiBand 5! Galaxy S20 проиграл Redmi. Билл Гейтс чипирует людей [MADNEWS]

stupidmadworld (сериал, 2020) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

7.12020, 🔥Вот он Xiaomi MiBand 5! Galaxy S20 проиграл Redmi. Билл Гейтс чипирует людей [MADNEWS]
Блог18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Stupidmadworld - техноблог. Я рассказываю не только о гаджетах, смартфонах, ноутбуках и компьютерах, но и о технологиях в целом. Я верю в идею, что современные технологии должны быть доступны каждому и считаю, что необязательно тратить кучу денег на покупку хорошей электроники.

Жанр
Блог
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг