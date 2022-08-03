WinkСериалыВосточный Эдем1-й сезон7-я серия
Восточный Эдем (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
8.62009, Higashi no Eden
Аниме, Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Японка Саки Морими, выпускница колледжа, во время поездки по США решила посмотреть Белый Дом и чуть не попала в неприятности, бросая монетки в тамошний фонтан. Выручил ее молодой соотечественник, соткавшийся перед Саки и полицейскими буквально из воздуха, будучи в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой. Добросердечная Саки отдала парню свое пальто и только потом вспомнила, что в нем лежали деньги и паспорт.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ККРежиссёр
Кэндзи
Камияма
- ХЯРежиссёр
Хироси
Ямадзаки
- РКАктёр
Рёхэй
Кимура
- СХАктриса
Саори
Хаями
- ТЭАктёр
Такуя
Эгути
- СТАктриса
Сакико
Тамагава
- ХТАктёр
Хаято
Тая
- МКАктёр
Мотоюки
Кавахара
- АСАктриса
Аяка
Саито
- КСАктриса
Кимико
Саито
- РИАктриса
Рэи
Игараси
- АМАктёр
Ацуси
Мияути
- НФСценарист
Наохиро
Фукусима
- ККСценарист
Кэндзи
Камияма
- МИПродюсер
Мицухиса
Исикава
- КНПродюсер
Китагава
Наоки
- ЮТХудожник
Юсукэ
Такэда
- КККомпозитор
Кэндзи
Каваи