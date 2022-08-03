Восточный Эдем (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Японка Саки Морими, выпускница колледжа, во время поездки по США решила посмотреть Белый Дом и чуть не попала в неприятности, бросая монетки в тамошний фонтан. Выручил ее молодой соотечественник, соткавшийся перед Саки и полицейскими буквально из воздуха, будучи в костюме Адама, с пистолетом в одной руке и мобильником в другой. Добросердечная Саки отдала парню свое пальто и только потом вспомнила, что в нем лежали деньги и паспорт.

