8.92019, The Great Warrior Wall
Мультсериалы, Комедия18+
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Волчонок Сия – страж великой стены воинов (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
О сериале
Главный герой Сиа мечтает осуществить свою детскую мечту – стать стражем. Он предлагает друзьям, чтобы они тоже присоединились к нему, но ни не соглашаются, будучи уверенными в том, что все зло спит, и их деревня надежна защищена. Но Сиа готов идти один на поиски лиги стражей, попадая в приключения и находя новых друзей.