Вок любви (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Корейский ромком о том, как в одной ничем не примечательной забегаловке с китайской едой стали работать три совершенно разных человека: бывший гангстер, дочь арестованного богача и когда-то знаменитый шеф-повар. Ту Чхильсон – недавно освободившийся из тюрьмы гангстер, который в поисках лучшей жизни для себя и членов своей банды открывает китайский ресторан. Проблема в одном – никто их них не знает, что теперь делать. Со Пхун – талантливый шеф-повар, работавший в элитном заведении в отеле через дорогу. Его невеста изменила ему с директором отеля, которому Со Пхун теперь намерен отомстить. Устроившись поваром к Чхильсону, Со Пхун надеется переманить в его забегаловку прошлых клиентов. Тан Сэу была наследницей крупной корпорации, но ее отца отправили в тюрьму, и теперь ей приходится пойти работать в ресторан. Все они хотят, чтобы их заведение стало успешным, но их отношения быстро превращаются в любовный треугольник.


