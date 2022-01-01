Внутренняя кухня. Сезон 1. Серия 2 сериал смотреть онлайн

Французский многосерийный триллер, в котором высокая кухня пересекается с организованной преступностью. Адриана — целеустремленная девушка, готовящаяся открыть свой собственный ресторан в Париже. Ее заветная мечта — получить звезду Мишлен для своего нового заведения. К сожалению, ей приходится столкнуться с Джеффом и Анжель Рубенсами, братом и сестрой, которые ведут нелегальный бизнес азартных игр. Они берут ресторан Адрианы под свой контроль, что угрожает не только ее бизнесу, но и жизни. Сможет ли Адриана вернуть себе заведение и на что ей для этого придется пойти, узнаете, если будете смотреть сериал «Внутренняя кухня» (2022) онлайн в сервисе Wink.



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