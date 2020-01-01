8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Внешняя политика Николая I в 1826— 1849 гг.
8 класс. История России
Россия в первой половине XIX века
Внешняя политика Николая I в 1826— 1849 гг.

Николай I во время своего правления европейской внешней политике уделял меньше внимания, чем так называемому восточному вопросу. Но он был обязан, в соответствии с соглашениями Венского Конгресса и Священного Союза, помогать европейским странам в подавлении революций и выступлений. Эта помощь проявилась в полной мере в 1830 и 18481849 гг., когда Россия направила свои войска в помощь Австро-Венгрии, о чем впоследствии пришлось жалеть. Об этом подробнее вы узнаете из данного урока.

