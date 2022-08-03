Влог Барби. Сезон 1. Серия 5
Wink
Детям
Влог Барби
1-й сезон
5-я серия
7.62018, Barbie Vlog
Мультсериалы, Для самых маленьких6+

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Влог Барби (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

О сериале

Барби влоггер – это эксклюзивная веб-серия, в которой Барби напрямую общается со своей аудиторией обо всем, что происходит в ее жизни. В своих блогах Барби выполняет веселые задания из YouTube, делится своими поделками и открыто говорит о темах, которые у нее на уме, например, когда чувствует себя грустной или понимает, что девочки имеют привычку слишком много извиняться.

Страна
США
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb