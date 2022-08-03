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Wink
Сериалы
Виртуальный боец
1-й сезон
6-я серия
8.3
1995, Virtua Fighter
Аниме, Комедия
12+
Эта серия пока недоступна
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Виртуальный боец (мультсериал, 1995) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Страна
Япония
Жанр
Комедия
,
Боевик
,
Приключения
,
Мультсериалы
,
Аниме
Время
22 мин / 00:22
Рейтинг
8.3
Оценка пользователей Wink
Ваша оценка
6.8
КиноПоиск
7.3
IMDb
Актёры и съёмочная группа сериала «Виртуальный боец»
СМ
Синъитиро
Мики
Актёр
НМ
Наоко
Мацуи
Актриса
СТ
Сигэру
Тиба
Актёр
ЯМ
Ясунори
Мацумото
Актёр
МО
Мая
Окамото
Актриса
АТ
Ацуко
Танака
Актриса
КЯ
Киёюки
Янада
Актёр
ТК
Таитэн
Кусуноки
Актёр
ХЮ
Хиро
Юки
Актёр
РМ
Рюдзи
Мидзуно
Актёр
РЁ
Рэйко
Ёсида
Сценарист
ТС
Такэси
Сэяма
Монтажёр