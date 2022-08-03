Капуки Девочки (Блог) (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Видео для девочек - Маша, Барби и подружки идут в пиццерию!
Видео для девочек - Маша, Барби и подружки идут в пиццерию!
8.12018, Видео для девочек - Маша, Барби и подружки идут в пиццерию!
Капуки Девочки (Блог) (сериал, 2018) сезон 1 серия 11

Капуки Девочки - это канал с развивающими мультиками и видео для девочек от 3х лет. Познавательные красочные мультфильмы и видео с куклами не оставят равнодушными маленьких зрителей. Веселые истории, забавные приключения любимых героев, изучение счета, цветов, фигур и многое другое в игровой форме! Смотреть мультики для девочек и детские видео на нашем канале обязательно понравится вашим принцессам!

Россия
Блог
Full HD
5 мин / 00:05

