Ветер из Лунси (сериал, 2022) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн

В 228 году нашей эры армия Шу победила Вэя в Северной экспедиции. Согласно анализу, проведенному отделом разведки штата Шу, ложная информация, которая привела к неправильному суждению армии Шу, была отправлена Чэнь Гуном (Чэнь Кунь), старшим секретным агентом, скрывающимся в Вэй. Эксперту Шу по контрразведке Сюнь Сюй (Бай Юй) было приказано проникнуть в Вэй, чтобы исследовать Чэнь Гуна. Чэнь Гун прошел расследование Сюнь Сюй. Они обнаружили, что в разведывательном отделе штата Шу был тайный агент Цао Вэй под кодовым названием «Свечной дракон». Секретная операция Ту положила начало «плану Цинпин» по созданию хаоса в Шу. Сюнь Сюй вернулся в Королевство Шу, готовый работать вместе с Чэнь Гуном, чтобы вычеслить тайного агента «Свечного Дракона». Сюнь Сюй удалось помешать Вэю украсть секреты многократного арбалета и найти предателя, спрятавшегося в разведывательном отделе Шу. Чэнь Гун закончил свою карьеру под прикрытием и вернулся в Шу. Он прошел множество испытаний с Сюнь Сюй и, наконец, раскрыл правду о «Плане Цинпин». Перед лицом праведности семьи и страны Сюнь Сюй и Чэнь Гун сделали правильный выбор в важный момент, раскрыли зловещий заговор врага и сохранили стабильность и единство страны.

