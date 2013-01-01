Веселые истории из жизни (сериал, 2013) сезон 2 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Веселые истории из жизни. Сезон 2. Серия 35
ТВ-шоу16+

О сериале

Перец предупреждает: любое сходство с реальными событиями и людьми НЕ СЛУЧАЙНО! Если эти истории кажутся вам знакомыми, значит они произошли с вами! В социальных сетях Перец нашёл множество прикольных случаев, которые произошли на самом деле, и экранизировал их! В новом шоу всё, как в жизни, но ещё смешнее.

