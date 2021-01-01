Веселое видео про Барби и Кена. Клоун круто меняет имидж! Прическа для Барби. Куклы в Салоне Красоты
Wink
Детям
Фан Фанни
1-й сезон
Веселое видео про Барби и Кена. Клоун круто меняет имидж! Прическа для Барби. Куклы в Салоне Красоты

Фан Фанни (сериал, 2021) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

5.92021, Веселое видео про Барби и Кена. Клоун круто меняет имидж! Прическа для Барби. Куклы в Салоне Красоты
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мультики для девочек про принцесс, кукол и русалок! Вместе поем развивающие песенки, лепим из пластилина Плей До, делаем красивые поделки к празднику! А еще тебя ждут классные мультики с игрушками и интересные истории с героями из мультфильмов!

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Качество
Full HD
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