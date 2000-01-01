Веселая карусель (сериал, 2000) сезон 32 серия 1 смотреть онлайн

WinkДетямВеселая карусель32-й сезон1-я серия
2000, Веселая карусель. Выпуск 32
Советские мультфильмы0+
О сериале
Советский анимационный журнал, подаривший миру Антошку, двух веселых гусей, старичка Эхо и множество других ярких персонажей на все времена. Каждый выпуск альманаха – новая поучительная музыкальная история, выполненная в уникальной мультипликационной технике.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb