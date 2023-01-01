Веселая карусель (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

«Веселая карусель» № 1 завоевала огромную популярность у зрителей, однако не менее известны выпуск № 2 (в него вошел мультфильм «Два веселых гуся»), № 6 (про лечение Василия и путаницу), № 7, рассказывающий о глупой лошади и бегемотике.



Все сезоны сериала Веселая карусель смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.