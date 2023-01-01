Веселая карусель
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Веселая карусель

Веселая карусель (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Веселая карусель 47 сезонов
Мультсериалы0+

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Сюжет

«Веселая карусель» № 1 завоевала огромную популярность у зрителей, однако не менее известны выпуск № 2 (в него вошел мультфильм «Два веселых гуся»), № 6 (про лечение Василия и путаницу), № 7, рассказывающий о глупой лошади и бегемотике.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb