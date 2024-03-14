Великие тайны (сериал, 2013) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

Когда в Европе возникли первые русские города? Как пытались разрушить систему образования в России? Что добавляют в импортные вакцины? Ждет ли нашу планету глобальная катастрофа?



Как разобраться в тысячах вопросов, которые остаются без ответа, знает РЕН ТВ. В документальном цикле "Великие тайны" мы приподнимем завесу над загадками современности.



Каждый фильм основан на научных открытиях, которые не известны широкому кругу людей. Новые факты заставят пересмотреть свои взгляды на многие темы.



В мире множество тайн, но с нашей программой вы станете ближе к их разгадкам.

