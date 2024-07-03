Как много сказок о любви, где главные герои всю жизнь счастливы, а умирают в один день. Судьбы наших героинь очень разные, много испытаний и сложных ситуаций встречалось на их пути. Сильные женщины, они всегда верили в то, что ничего невозможного не бывает. Но в жизни часто так случается, что самый дорогой человек уходит раньше тебя и ничего уже исправить нельзя. И в этот миг твоя жизнь разделяется на две, на ту, что до и ту, что после.

