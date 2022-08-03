В изоляции. Серия 5
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В изоляции
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5-я серия

В изоляции (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2020, De utvalda
Фантастика, Триллер18+

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О сериале

12 девушек оказываются в заточении в особняке, и ни одна из них не помнит, как туда попала. Похитители выходят на связь с пленницами и сообщают, что они отобраны для опытов по созданию вакцины, способной спасти человечество от нового вируса. Но что если всe это лишь жестокая игра?

Страна
Швеция
Жанр
Фантастика, Триллер
Качество
SD
Время
17 мин / 00:17

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В изоляции»