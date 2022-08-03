В изоляции (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

12 девушек оказываются в заточении в особняке, и ни одна из них не помнит, как туда попала. Похитители выходят на связь с пленницами и сообщают, что они отобраны для опытов по созданию вакцины, способной спасти человечество от нового вируса. Но что если всe это лишь жестокая игра?

