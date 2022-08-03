WinkСериалыВ изоляции1-й сезон5-я серия
В изоляции (сериал, 2020) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2020, De utvalda
Фантастика, Триллер18+
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О сериале
12 девушек оказываются в заточении в особняке, и ни одна из них не помнит, как туда попала. Похитители выходят на связь с пленницами и сообщают, что они отобраны для опытов по созданию вакцины, способной спасти человечество от нового вируса. Но что если всe это лишь жестокая игра?
СтранаШвеция
ЖанрФантастика, Триллер
КачествоSD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.1 IMDb
- КХРежиссёр
Кристиан
Холлмэн
- ФГАктриса
Фрида
Густавссон
- ФЯАктриса
Фелисе
Янкелль
- ЭДАктриса
Эми
Даймонд
- АМАктриса
Астрид
Морберг
- ЛЭАктёр
Лоа
Эк
- ТСАктриса
Тинд
Сонеби
- ИТАктриса
Изабелла
Тума Петтерссон
- СМАктриса
Сигал
Мохамед
- АОАктриса
Аманда
Оомс
- ТЧАктёр
Томас
Чаанинг
- ХЛСценарист
Хенрик
Лиллиер
- ГКПродюсер
Гуннар
Карлссон
- МППродюсер
Магнус
Паулссон
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ОФАктриса дубляжа
Ольга
Федорова
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- АОМонтажёр
Андре
Оландер Годинг
- ЙЛКомпозитор
Йенс
Линдгор
- ПЛКомпозитор
Петтер
Линдгор