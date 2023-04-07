WinkСериалыТоварищ Сафронов1-й сезонУтка Хрутка СКРЕПЫШ Нашел редкие Скрепыши 4 Нью ТЕПЕРЬ ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ
Товарищ Сафронов (сериал, 2022) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
8.52022, Утка Хрутка СКРЕПЫШ Нашел редкие Скрепыши 4 Нью ТЕПЕРЬ ВСЯ КОЛЛЕКЦИЯ
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Сезоны и серии
- 18+17 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+10 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+14 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+14 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+17 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+14 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+16 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+16 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+18 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+13 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+13 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+16 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+12 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+13 мин
Товарищ Сафронов
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Здравствуйте, я - Товарищ Сафронов, и я страстный коллекционер игрушек.
Мой проект "Вредные игрушки" - это видео, в которых я с юмором подхожу к теме плохих игрушек, обзору игрушек, распаковке.
Я также делаю видео о коллекционировании игрушек и предлагаю субъективную критику.
Мои видео помогают людям понять, что нужно искать в качественной игрушке, и делятся моим опытом коллекционирования.
Я всегда стараюсь быть честным и объективным в своих обзорах и рецензиях, чтобы помочь зрителям принимать более информированные решения при покупке игрушек. Благодаря моим видео, зрители могут наслаждаться безопасной и качественной игрушечной продукцией. Видеоблог «Товарищ Сафронов» можно смотреть в хорошем качестве на видеосервисе Wink.