Утиная династия (сериал, 2012) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сериал про клан Робертсонов. Они превратили утиные манки в мультимиллионную империю. Но вести семейный бизнес не просто, когда семья хочет уйти в отрыв.





Сериал Утиная династия 2 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.