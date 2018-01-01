Wink
Детям
Утиная династия
2-й сезон

Утиная династия (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

2012, Duck Dynasty 2 4 серии
Документальный12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Сериал про клан Робертсонов. Они превратили утиные манки в мультимиллионную империю. Но вести семейный бизнес не просто, когда семья хочет уйти в отрыв.

Страна
США
Жанр
Документальный

Рейтинг

6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Утиная династия»