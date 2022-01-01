WinkСериалыУтилизатор6-й сезон15-я серия
9.12022, Утилизатор. Сезон 6. Серия 15
ТВ-шоу16+
Эта серия пока недоступна
Утилизатор (сериал, 2022) сезон 6 серия 15 смотреть онлайн
Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».
