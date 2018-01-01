Утилизатор. Сезон 5. Серия 2
Wink
Сериалы
Утилизатор
5-й сезон
2-я серия
9.12018, Утилизатор. Сезон 5. Серия 2
ТВ-шоу16+

Утилизатор (сериал, 2018) сезон 5 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон

О сериале

Ржавые банки на колесах захламляют городские дворы, а упрямые автовладельцы заламывают цены на старые авто. Команда «Утилизатора» поможет навести порядок на улицах городов России и безжалостно уничтожит ненужное железо! Все, что нужно владельцу авто, – высокая автоэрудиция. При правильном ответе на все вопросы можно получить неплохую сумму денег и решить – тратить ли ее на тюнинг или оставить себе, избавившись от старого металлического друга. А о том, как сделать это красиво, позаботится «Утилизатор».

Сериал Утилизатор 5 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
Full HD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск