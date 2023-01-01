Унесенные дождем (сериал, 2023) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Добрая девушка-сирота пытается помешать браку двююродной сестры и сурового генерала. Дорама «Унесенные дождем» китайский исторический сериал о том, насколько обманчиво может быть первое впечатление.
Королевство Цзинь разрывают междоусобицы. За право взойти на трон борются могущественные князья, в то время как простолюдины пытаются хоть как-то обеспечить себе жизнь. В это время добродушная девушка Мо Си, оставшаяся без родителей, живет в доме дяди-чиновника, где ее откровенно недолюбливают. Только двоюродная сестра по имени Бэй Фэньяо относится к родственнице с пониманием. Однако, когда Мо Си узнает, что Фэньяо собираются выдать за полководца Чэня Вэньдэ, она приходит в ужас. По слухам, Вэньдэ жестокий и хладнокровный мужчина с преступным прошлым. Попытавшись спасти сестру от такой участи, Мо Си лицом к лицу сталкивается с Вэньдэ, который неожиданно начинает проявлять к ней интерес.
Что ждет Мо Си теперь, вы узнаете, если будете смотреть «Унесенные дождем» онлайн на Wink.