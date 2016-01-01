Ультракары: Механические монстры (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Ультракары: Механические монстры. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Ультракары: Механические монстры
1-й сезон
5-я серия
8.72016, Ultracars
ТВ-шоу18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эксклюзивные спортивные автомобили, созданные под индивидуальный заказ вручную, сочетают передовые технологии и элегантность дизайна. Всё о мастерстве и творческом подходе создателей автомобилей премиум-класса, которые работали с такими мировыми брендами, как BMW, Audi, Ferrari и Porsche. Они превращают мечты своих заказчиков в реальность, создавая уникальные автомобили с индивидуальным характером и непревзойденным качеством.

Страна
Австралия
Жанр
ТВ-шоу
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг