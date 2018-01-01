Уличный гипноз (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сногсшибательное шоу о гипнозе, ломающее стереотипы!
Развенчивание мифов, объяснение фокусов, невероятные эксперименты — все это и многое другое вы увидите, если будете «Уличный гипноз» (2018) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Каждый выпуск шоу «Уличный гипноз» — это демонстрация уникальных техник, заставляющих людей и даже животных полностью подчиняться воле гипнотизера. Ведущий Антон Матюхин объясняет, чем гипнотизеры отличаются от экстрасенсов, усыпляет случайных прохожих и помогает преодолевать страхи нетрадиционным способом.
Хотите научиться справляться со своими фобиями? Скорее начинайте смотреть онлайн захватывающее шоу «Уличный гипноз» (2018).
