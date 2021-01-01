Улетная команда. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Улетная команда
1-й сезон
4-я серия
8.12021, Улетная команда. Сезон 1. Серия 4
Мультсериалы0+
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Улетная команда (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Познавательный мультсериал о животных, которые учатся в летной школе и мечтают стать покорителями неба. Кот-хулиган по кличке Бандик совершает кражу молока и скрывается с места преступления. Чтобы остаться безнаказанным, воришка перелезает через забор и оказывается на территории Летной Академии. Там его встречает пилот-инструктор в третьем поколении Кэп. Бандик убеждает нового знакомого, что мечтает стать летчиком, и инструктор разрешает ему сдать вступительные экзамены. Самоуверенный хулиган проваливает их, но несмотря на это Кэп принимает Бандика в Академию, чувствуя в нем потенциал. Следить за приключениями в школе пилотов будет особенно интересно, если смотреть мультсериал «Улетная команда» 2021 года онлайн в хорошем качестве на Wink!

Сериал Улетная команда 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

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