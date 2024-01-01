Укрощение плейбоя (сериал, 2024) сезон 1 серия 54 смотреть онлайн

Укрощение плейбоя. Сезон 1. Серия 54
2024, CEO's Untold Desire
Мелодрама18+
Неожиданная автокатастрофа становится судьбоносной встречей для заботливого джентльмена Леандера и дерзкой красавицы Арии. Между ними мгновенно вспыхивает искра, кажущаяся настоящей магией, но когда судьба сводит их вновь, реальность оказывается куда сложнее. Леандер предстает скандально известным плейбоем, которого влиятельная семья принуждает к браку, а Арию все подозревают в мошеннической подмене, считая "подставной невестой" из враждебного клана. Их первая настоящая встреча после аварии происходит в окружении юристов и вооруженных охранников, где плотная завеса подозрений и семейные обязательства возводят между ними стену недоверия. Теперь им предстоит пройти через вынужденный брак, где каждый жест и слово будут подвергаться тщательному анализу, опасное влечение, которое может оказаться частью чьего-то тонкого расчета, и семейные интриги, способные разлучить их прежде, чем они успеют разобраться в своих истинных чувствах. Смогут ли они отличить настоящую любовь от искусно сплетенной паутины лжи? Или их роман так и останется красивой случайностью, погребенной под обломками предрассудков и чужих амбиций?

