Удушающая сладость, заиндевелый пепел (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

Два принца Небесного царства без ума от дочери богини цветов, которая лишена возможности любить. Дорама «Удушающая сладость, заиндевелый пепел» — сказочная история любви по мотивам бестселлера Дянь Сянь.



Богиня цветов Цзы Фэнь познала, какой жестокой бывает любовь, и теперь уверена, что ее новорожденной дочери Цзинь Ми предстоит столкнуться с похожим испытанием. Чтобы этого не произошло, Цзы Фэнь дает девочке снадобье, лишающее ее романтических чувств. Богиня умирает, и Цзинь Ми остается заперта в Царстве цветов, не зная о своей участи. Спустя несколько тысяч лет она волею случая встречает Сюй Фэна, принца Небесного царства. Вместе они отправляются к нему во дворец, где с девушкой знакомится и сводный брат принца Жунь Юй. Оба они влюбляются в прекрасную Цзинь Ми, однако она не может ответить им взаимностью.



