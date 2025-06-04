УдивЛа (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.

