УдивЛа (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

2024, УдивЛа. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези6+

О сериале

Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.

США, Канада
Семейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези

