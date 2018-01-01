УдивЛа (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн
2024, УдивЛа. Сезон 1 1 серия
Фантастика, Фэнтези6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.
СтранаСША, Канада
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ЧОАктёр
Чике
Оконкво
- ГЭАктёр
Гари
Энтони Уильямс
- ДДАктёр
Д.С.
Дуглас
- СХАктриса
Сара
Холлис
- БГАктёр
Брэд
Гэррет
- Актёр
Алан
Тьюдик
- ДМАктриса
Джанин
Мэйсон
- ДХАктёр
Джон
Харлан Ким
- ТХАктриса
Тери
Хэтчер
- ДШСценарист
Джеймс
Штрезелински
- ЛБСценарист
Лорен
Брэдли
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- БГПродюсер
Бобс
Гэннауэй
- ЭЭХудожник
Эндрю
Эдвард Харкнесс
- ТКМонтажёр
Торбин
Ксан Буллок