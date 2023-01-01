Удивительный цифровой цирк. Сезон 1. Серия 1
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Удивительный цифровой цирк (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2023, Удивительный цифровой цирк. Сезон 1. Серия 1
Ужасы, Фантастика18+

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О сериале

Помни и пятеро других людей попадают в ловушку игры «Удивительный цифровой цирк». Главарями места являются конферансье Кейн, а также его жизнерадостный помощник Пузырёк. Кейн отправляет группу людей в множество безжалостных и весьма опасных приключений. Параллельно с этим, Помни пытается сохранить свой рассудок и найти выход в реальный мир.

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Страна
Австралия, США, Великобритания
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Приключения, Фэнтези, Детектив, Триллер

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