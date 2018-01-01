Удивительный цифровой цирк (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Помни и пятеро других людей попадают в ловушку игры «Удивительный цифровой цирк». Главарями места являются конферансье Кейн, а также его жизнерадостный помощник Пузырёк. Кейн отправляет группу людей в множество безжалостных и весьма опасных приключений. Параллельно с этим, Помни пытается сохранить свой рассудок и найти выход в реальный мир.



