Удалить жизнь. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Удалить жизнь
1-й сезон
1-я серия
8.62018, Dele
Драмы, Триллеры18+

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Удалить жизнь (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Фрилансер-программист Сакагами Кэиси частично парализован из-за неизвестной болезни и вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Он создает компанию под названием "dele.LIFE" в партнерстве с юридической фирмой, основанной его покойным отцом. Клиенты регистрируются в компании, и после их смерти "dele.LIFE" обязуется удалить все компрометирующие файлы, оставшиеся на компьютерах и смартфонах. "Мастер на все руки" Масиба Ютаро работает с Сакагами Кэиси, его задача - проверить факт смерти клиента. Во время своей работы по удалению данных они проникают в секреты своих клиентов. На основе одноименного романа Хонда Такаeси.

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Информация

Страна
Япония
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.2 IMDb