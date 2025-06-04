Уборщица. Сезон 1. Серия 1
Уборщица (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2022, Уборщица. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма

О сериале

Врач Тони вынуждена приехать из Филиппин в США ради спасения сына, которому диагностировали редкое заболевание. Женщина ищет донора, работает уборщицей и случайно становится свидетельницей убийства. Так Тони получает работу чистильщицы у местного авторитета – ей нужно прибирать места преступлений и скрывать улики.

США
Криминал, Драма, Триллер

6.6 КиноПоиск
7.0 IMDb