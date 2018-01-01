Уборщица. Сезон 1
Уборщица
1-й сезон

Уборщица (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн

2022, Уборщица. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Врач Тони вынуждена приехать из Филиппин в США ради спасения сына, которому диагностировали редкое заболевание. Женщина ищет донора, работает уборщицей и случайно становится свидетельницей убийства. Так Тони получает работу чистильщицы у местного авторитета – ей нужно прибирать места преступлений и скрывать улики.

