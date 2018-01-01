Уборщица (сериал, 2022) сезон 1 смотреть онлайн
2022, Уборщица. Сезон 1 1 серия
Триллер, Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Врач Тони вынуждена приехать из Филиппин в США ради спасения сына, которому диагностировали редкое заболевание. Женщина ищет донора, работает уборщицей и случайно становится свидетельницей убийства. Так Тони получает работу чистильщицы у местного авторитета – ей нужно прибирать места преступлений и скрывать улики.
Сериал Уборщица 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Тимоти
Басфилд
- МЧРежиссёр
Милан
Чейлов
- Режиссёр
Лу
Даймонд Филлипс
- ЛВАктриса
Лиза
Вейл
- ЕДАктриса
Ева
Де Доминичи
- ШЛАктёр
Шон
Лью
- ОХАктёр
Оливер
Хадсон
- АКАктёр
Адан
Канто
- ЭЮАктриса
Элоди
Юнг
- ММАктриса
Марта
Миллан
- ЭССценарист
Эдди
Серрано
- МНПродюсер
Майкл
Нотариле
- ЭСПродюсер
Эдди
Серрано
- МКПродюсер
Миранда
Квок
- СБХудожница
Сьюзэн
Боллз
- МАКомпозитор
Марк
Айшем
- ДдКомпозитор
Дива
де Леон