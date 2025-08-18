Убийственные красотки: соблазнить врага-миллиардера (сериал, 2024) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн
5.82024, Deadly Divas: Seduce my Billionaire Enemy
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Ханна и Брук, преданные самыми близкими, оказываются в психиатрической клинике, словно в аду. Но они не сдаются – побег становится началом их жестокой мести. Теперь они объединяются, чтобы соблазнить своих врагов и заставить их заплатить за предательство. Страсть, интриги и опасные игры – Убийственные красотки: соблазнить врага-миллиардера погрузят вас в мир, где любовь – это оружие, а месть – искусство. Смотрите новый вертикальный сериал и узнайте, кто выйдет победителем в этой смертельной схватке!