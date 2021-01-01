8.12021, The Murders at Starved Rock
Документальный, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
Убийства в Старвед Рок (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
История знаменитого убийства в парке Старвед Рок (штат Иллинойс). В 1960 году американец Честер Вегер лишил жизни трех женщин. По крайней мере, так принято считать: он попал под подозрение из-за проблем с законом в прошлом, а также потому, что шнур, которым были связаны трупы, был похож на шнур с его места работы. Мужчину сначала приговорили к смертной казни, потом наказание заменили на пожизненный срок, однако ему удалось выйти на свободу спустя 60 лет тюремного заключения.
Сериал Убийства в Старвед Рок 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаСША
ЖанрКриминал, Документальный, Детектив
КачествоFull HD
Время55 мин / 00:55
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb