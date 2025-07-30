Убийства в... (сериал, 2013) сезон 8 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Французский детективный сериал, где Франция изучается через расследования убийств. Сериал «Убийства в…» смотреть онлайн можно в любое время на видеосервисе Wink. Проект создан по принципу: один город — одна серия — одно расследование.
В центре сюжета мрачные и загадочные преступления, происходящие в различных уголках Франции. Каждая история здесь — это самостоятельное расследование, которым занимаются не связанные между собой полицейские и детективы. Особенность этих дел заключается в том, что за каждым преступлением скрываются местные легенды, древние поверья или забытые предания, оживающие в современной реальности и становящиеся ключом к разгадке. Первое расследование начинается на пляже Сен-Мало, где неожиданно находят труп.
Не упустите возможность познакомиться с новым подходом в жанре детектива! Причем начинать можно с любой серии, ведь они не связаны друг с другом. Смотреть сериал «Убийства в…» можно без рекламы на Wink.
