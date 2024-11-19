Убей (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Талантливый киллер пытается узнать правду о своем прошлом, пока по его следу идет целеустремленная полицейская. Криминальная драма «Убей» (2019) — дорама, главную роль в которой сыграла певица и актриса Нана.



Ким Сухён на первый взгляд кажется добрым и заботливым ветеринаром. На деле же он — скрытный наемный убийца, работающий на самых могущественных людей мира. О прошлом Сухёна ничего не известно: он и сам помнит его лишь смутно и знает только, что вырос в приюте. Но однажды таинственный киллер получает интригующее задание — новый клиент обещает раскрыть секрет его прошлого, если Сухён расправится с группой людей. В это же время Сухён встречает молодую полицейскую То Хёнчжин, которая расследует череду убийств. Они понимают, что между ними есть загадочная связь,



Что случится, когда Хёнчжин узнает тайну молчаливого ветеринара, расскажет дорама «Убей». Сериал онлайн с русской озвучкой можно смотреть на видеосервисе Wink.

