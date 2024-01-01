У тебя есть я (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мать-одиночка пытается наладить отношения со своей забеременевшей дочерью. Мелодрама «У тебя есть я» — история о самой крепкой любви на свете.



Оле 18 лет, и больше всего она боится пойти по стопам своей матери Веры, которая воспитывала ее в одиночку в маленьком городе. Оля хочет убежать от привычного быта, однако неожиданно беременеет от парня, который не хочет воспитывать их ребенка. Брошенная девушка решает не делать аборт — к ужасу Веры, которая по себе знает, чем это может обернуться. После ссоры Оля решает сбежать, но ее мать настроена помириться и во что бы то ни стало помочь дочери преодолеть грядущие препятствия.



Найдут ли они общий язык, расскажет «У тебя есть я» — сериал, смотреть онлайн который можно на Wink.

