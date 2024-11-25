WinkСериалыТы в моем сердце1-й сезон1-я серия
Ты в моем сердце (сериал, 2023) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.12023, Ты в моем сердце. Сезон 1. Серия 1
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Журналистка Мария Кравцова счастлива в браке с успешным бизнесменом Сергеем, они ждут ребенка и готовятся переехать в столицу. Осталось только уволиться с работы и продать квартиру. После сделки Сергей погиб, а деньги исчезли. Также выяснилось, что он изменял Маше и должен крупную сумму бандитам. На помощь пришёл давний друг Сергея — Олег, он окружил её заботой и любовью, казалось, с этого момента жизнь Маши должна начать налаживаться. Но она стала превращаться в калейдоскоп событий, где всё перевернулось с ног на голову, и друзья оказались врагами, а посторонние люди стали очень близкими.