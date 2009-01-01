WinkСериалыТы прекрасен!1-й сезон15-я серия
9.32009, Minami shineyo
Мелодрама, Комедия16+
Ты прекрасен! (сериал, 2009) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 16+67 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+64 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+64 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+67 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+65 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+67 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+68 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+66 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+69 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+68 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+70 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+68 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+70 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+66 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+69 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+68 мин
Ты прекрасен!
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Льющийся с потолка храма сияющий золотистый свет голуби, парящие на фоне ослепительно голубого неба, и нежный девичий голос, поющий о любви под оглушающий рeв бас-гитары… Стоп, бас-гитары?! Ко Ми-нe с самого детства мечтала стать монахиней. Распевать церковные псалмы, посвятить всю себя служению Богу – это, по ее мнению, и было счастье. Но когда она неожиданно узнаeт, что еe брату-близнецу крайне необходима еe помощь, то соглашается и подписывает вместо него контракт с популярной группой A.N. Jell. А затем, уговорами менеджера, Ми-нe соглашается выступать с этой группой вместо брата в течение месяца.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама
КачествоFull HD
Время68 мин / 01:08
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.7 IMDb