Ты прекрасен! (сериал, 2009) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

Льющийся с потолка храма сияющий золотистый свет голуби, парящие на фоне ослепительно голубого неба, и нежный девичий голос, поющий о любви под оглушающий рeв бас-гитары… Стоп, бас-гитары?! Ко Ми-нe с самого детства мечтала стать монахиней. Распевать церковные псалмы, посвятить всю себя служению Богу – это, по ее мнению, и было счастье. Но когда она неожиданно узнаeт, что еe брату-близнецу крайне необходима еe помощь, то соглашается и подписывает вместо него контракт с популярной группой A.N. Jell. А затем, уговорами менеджера, Ми-нe соглашается выступать с этой группой вместо брата в течение месяца.

