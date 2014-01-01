Ты нам подходишь (сериал, 2014) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

«Ты нам подходишь» — это необычное дейтинг-шоу. Здесь героини могут познакомиться с семьями претендентов на свидание, узнать их самые большие секреты и даже потрогать потенциальных кавалеров, но не смогут увидеть их до финала.



Одна героиня, три героя, их семьи и три испытания, чтобы сделать выбор. За каждое испытание участники получат баллы от героини и ее семьи. В финале героине предстоит выбрать себе пару исключительно по внешним данным, и если этот выбор совпадет с победителем испытаний, на шоу сложится идеальная пара. Если совпадения не случится, то девушке придется решать: внешность или все остальное.



Сериал Ты нам подходишь 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.