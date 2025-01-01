Твоя форма (сериал, 2025) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

Гениальная следовательница, способная погружаться в воспоминания людей, и ее напарник-андроид предотвращают глобальную катастрофу. Аниме «Твоя форма» — фантастический детектив в стиле киберпанк.



В 1992 году по миру пронеслась пандемия вирусного энцефалита. Тогда человечество спаслось при помощи нового изобретения — особого устройства, которое вживляется в мозг. К 2023 году почти никто не представляет жизнь без него, однако у технологии есть побочный эффект: все воспоминания пользователей тщательно записываются. Эти данные используют в работе цифровые следователи, погружающиеся в чужое сознание в поисках улик. Этика Хиэда — выдающаяся представительница профессии, способная выдержать испытания, буквально выкашивающие ее более чувствительных коллег. После очередного несчастного случая руководство назначает Этике нового напарника — андроида по имени Харольд Люкрафт. Сработаться им будет непросто, однако на горизонте появляется новая инфекция, грозящая разрушительными последствиями.



