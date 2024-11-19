Туннель (сериал, 2017) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно

Туннель. Сезон 1. Серия 9
9.32017, Teoneol
Детектив, Фантастика16+

В погоне за серийным убийцей, полицейский переносится из середины 1986 в 2017 год. Фантастический детектив «Туннель» — дорама о путешествиях во времени и поиске себя.

Середина 1980-х. Полицейский Пак Кванхо — талантливый и энергичный детектив, который не останавливается ни перед чем, чтобы выполнить долг службы. Он с головой погружается в новое дело об убийстве юных девушек: таинственный преступник выслеживает жертв, которые носят юбки и чулки, и жестоко с ними расправляется, оставляя на телах пометки перьевой ручкой. Однажды Кванхо замечает на месте преступления незнакомца и пытается его арестовать, погнавшись за ним через туннель. Оказавшись на другой стороне, детектив обнаруживает, что перенесся в 2017 год. Все, кого он знал раньше, постарели, а сам он не изменился совсем. А в это время в окрестностях снова начинают убивать девушек.

Сможет ли Кванхо поймать злодея в непонятном для себя мире, расскажет «Туннель» — дорама, смотреть которую онлайн с русской озвучкой можно на Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Фантастика, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb